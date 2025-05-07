ВСУ сбили две ракеты и 81 ударный дрон в ходе массированной атаки

F-16 возвращается после сбития «шахедов». Фото: ВС ВСУ

Командование Воздушных Сил ВСУ сообщило о сбитии двух баллистических ракет и 81 ударного беспилотника в ходе массированной атаки РФ.







С 20:30 6 мая по 13:30 7 мая враг выпустил пять баллистических ракет «Искандер-М/KN-23» и 187 ударных и имитирующих БпЛА. Из них две ракеты и 81 дрон были уничтожены силами ПВО.



Кроме того, 64 беспилотника-имитатора были потеряны без негативных последствий. В результате атак пострадали Киевская, Сумская, Житомирская области, а также Донетчина и Запорожская область.

Напомним, около 5 часов утра 7 мая город Славянск Донецкой области был массированно атакован российскими ударными БпЛА.