В Сумской области скончался шестилетний мальчик после ракетного удара

Результат ракетного удара. Фото: Кордон.Медіа

В больнице скончался шестилетний Борис Зинченко, пострадавший в результате ракетного удара по Великой Чернетчине 6 мая. Об этом сообщает издание «Кордон.Медіа».



Мальчик посещал детский сад №6, сотрудники которого назвали его добрым, активным и улыбчивым ребёнком.

Шестилетний Борис Зинченко. Фото: Кордон.Медіа

В результате обстрела также погибли 20-летняя девушка и 41-летний мужчина. В Сумской громаде 7 и 8 мая объявлены Днями траура по погибшим.

Ранее стало известно, что в Киеве из-за атаки «Шахедов» погибла семья зооволонтеров.