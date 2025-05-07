Оправдывала удары по Мариуполю: жительнице Славянска грозит до 8 лет тюрьмы

Прокуратура Донецкой области сообщила о подозрении женщине, которая в социальных сетях оправдывала военную агрессию России против Украины.



Как установило следствие, в марте 2022 года жительница города Славянск активно поддерживала вторжение России. На своей странице в запрещенной в Украине социальной сети «ВКонтакте» она делала репосты пророссийского содержания, включая видео, в которых оправдывались бомбардировки Мариуполя российскими войсками.



В итоге женщине сообщили о подозрении по ч. 2 и ч. 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины — за оправдание, признание правомерной, отрицание вооружённой агрессии РФ против Украины и прославление её участников.



Досудебное расследование продолжается. Женщине грозит наказание до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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