Украинцы в 2025 году чаще всего считают важными религиозные и национальные праздники: Рождество (70%) и Пасху (69%), День независимости Украины (54%) и Новый год (50%). День защитников и защитниц Украины также остается значимым для 44% населения. Об этом говорится в результатах нового опроса Киевского международного института социологии (КМИС).



Бывшие советские праздники продолжают терять общественную поддержку. День победы 9 мая, который в 2010 году называли важным 58% опрошенных, сегодня поддерживает лишь 11% граждан. Это один из наименее популярных праздников — ниже только День труда 1 мая (5%).



Лишь 3% участников не считают ни один официальный праздник важным или любимым.



Такое падение популярности связано, прежде всего, с полномасштабной войной, развязанной Россией. День победы, который ранее ассоциировался с миром, теперь воспринимается украинским обществом как инструмент российской пропаганды и милитаризма. Праздник утратил символическое значение и всё чаще отождествляется с агрессией под лозунгом «можем повторить».



Снижение интереса к празднику прослеживается уже более десяти лет. В 2013 году День победы считали важным 40% респондентов, к 2021 году — 30%, в 2023-м — 13%, а в 2025 — всего 11%.



Среди людей старше 60 лет праздник сохраняет немного больше сторонников (15%), чем в других возрастных категориях (11%). Также он немного более популярен в сельской местности (16%) по сравнению с городами (10%).



Региональные различия незначительны: на западе Украины День победы считают важным 9% опрошенных, в центре — 11%, на юге — 14%, на востоке — 13%.



Исследование проводилось с 4 по 9 февраля 2025 года методом телефонного интервью среди 1000 респондентов по всей территории Украины, контролируемой правительством. Погрешность выборки не превышает 4,1%.



Как отмечают в КМИС, опрос проводится ежегодно в феврале, чтобы избежать влияния актуальности ближайших дат.



Как сообщалось, Кремль активно готовит фальшивые выборы на временно оккупированных территориях Украины под прикрытием празднования «победы».

В Украине 8 мая отмечают День памяти и примирения — это день, посвящённый памяти всех жертв Второй мировой войны, как военных, так и гражданских. Украина официально начала отмечать эту дату с 2015 года, после принятия закона о декоммунизации. Цель — отойти от советской традиции 9 мая и перейти к общеевропейскому формату памяти.



Украина подчёркивает, что Вторая мировая — это трагедия для всего человечества, а не «победа» одной идеологии над другой.



Главный символ — красный мак. Он обозначает пролитую кровь и одновременно символизирует жизнь и возрождение. Лозунг: «Никогда снова» («Ніколи знову»).