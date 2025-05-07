В сети появилось видео удара «Шахеда» по ТРЦ DreamTown в Киеве

Момент удара «Шахеда» по ТРЦ DreamTown в Киеве. Фото: кадр из видео

В сети появилось видео удара российского дрона-камикадзе «Шахед» по торгово-развлекательному центру DreamTown в Киеве. Кадры опубликовал Telegram-канал «Реальний Київ».



На видео, снятом местной жительницей, слышен звук приближающегося БпЛА, за которым следует яркая вспышка. Съёмка началась сразу после первого удара в Оболонском районе столицы.



Напомним, что в результате атаки «Шахедов» в ночь с 3 на 4 мая пострадали 7 человек, включая двух подростков 14 и 17 лет. Обломки дронов зафиксированы в трёх районах города.

Спасатели ликвидируют пожар после удара российского БпЛА. Фото: ГСЧС Киева.

В Оболонском районе вспыхнул пожар в квартире 12-этажного дома, огонь распространился на крышу. Также сгорели 7 автомобилей возле жилого дома.

Напомним, что в Киеве из-за атаки «Шахедов» погибла семья зооволонтеров.