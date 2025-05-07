В Днепропетровской области сотрудники ГСЧС спасли щенка из огня

Щенок спасён из горящей постройки в Криворожском районе. Фото: ГСЧС Днепропетровской области

В селе Малая Долина Криворожского района спасатели ГСЧС Днепропетровской области спасли щенка из горящего хозяйственного здания. Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины.



Пожар охватил не только постройку, но и около 2 тонн пшеницы, хранившейся внутри. Несмотря на густой дым, спасатели обнаружили щенка и успешно вынесли его из опасной зоны. Животное не пострадало.

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