Минобороны Украины опровергло «заявление Умерова» о теракте в Харькове

Информация, которая распространяется в Telegram-каналах якобы от имени министра обороны Украины Рустема Умерова по поводу недавнего теракта в Харькове, является фейком. Об этом сообщили Telegram-канале министерства обороны Украины.



Отмечается, что министр не делал подобных заявлений, а также не имеет официальных аккаунтов в Telegram. Распространяемые от его имени публикации — ложные и не имеют отношения к официальной позиции ведомства.



«Россия активно применяет фейки как элемент информационной войны в условиях полномасштабного вторжения. Призываем сохранять информационную гигиену и проверять источники перед распространением любых сообщений», — подчеркнули в министерстве.



Речь идет об информации о том, что якобы в Харькове в результате подрыва автомобиля погиб Андрей Гуменной — главный инженер и ведущий разработчик авиационного научно-технического объединения КНК, который специализируется на беспилотниках.