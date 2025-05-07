МиГ-29 ВСУ уничтожил пункт управления БпЛА РФ с помощью AASM HAMMER

Удар МиГ-29 ВСУ по пункту управления БпЛА оккупантов. Фото: кадр из видео

Украинский МиГ-29 уничтожил пункт управления БпЛА оккупантов с применением высокоточных боеприпасов AASM HAMMER. Об этом сообщили пилоты Воздушных Сил ВСУ в своём блоге «Соняшник».



В течение суток произошло 93 боевых столкновения. Также авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 10 районов сосредоточения техники и личного состава противника.



Также под удар ВСУ попали: станция РЭБ, радиолокационная станция, четыре пункта управления БпЛА, четыре артиллерийские системы, пункт управления и два склада боеприпасов российских войск.