Кабмин упростил доступ мобилизованных к ВВК: направление теперь без подписи главы ТЦК

Кабинет министров Украины изменил алгоритм прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК). Как сообщила пресс-служба министерства обороны, теперь электронное направление на ВВК можно будет сгенерировать без обязательной электронной подписи руководителя территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК).

«Кабинет министров принял изменения в постановление №560, которые меняют алгоритм прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК). Ранее электронные направления генерировались в приложении 'Резерв+', а затем накладывалась электронная подпись руководителя ТЦК. В результате принятых изменений пользователи вскоре смогут не ожидать наложения электронной подписи руководителем ТЦК, если изъявили желание пройти ВВК», — говорится в сообщении Минобороны.

Среди других нововведений — усиление правовой защиты людей с инвалидностью. Отныне ТЦК не может направлять таких граждан на ВВК в принудительном порядке. Прохождение комиссии для них возможно исключительно по собственному желанию — например, если человек хочет поступить на военную службу по контракту.

Также обновлён перечень документов, которые подтверждают право на отсрочку от мобилизации для мужчин и женщин, содержащих троих и более несовершеннолетних детей.

«Изменения, внесенные в постановления, важны. Они помогут оптимизировать и ускорить прохождение ВВК. Так люди смогут сэкономить свое время, а работники ТЦК — уменьшить количество административной работы», — заявила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.

Подпись главы ТЦК при направлении на ВВК раньше была необходима для подтверждения законности и обоснованности обращения на комиссию. Она выполняла несколько функций:

Формальный допуск к процедуре — удостоверяла, что человек действительно подлежит прохождению ВЛК, например, в рамках мобилизации, постановки на учёт или изменения статуса. Контроль и отсев — обеспечивала возможность фильтрации обращений: чтобы ВЛК не перегружалась необоснованными или хаотичными заявками от граждан, которые не имеют на это оснований. Юридическая верификация — служила частью административной процедуры, фиксируя, что решение инициировано официальным органом, а не просто по воле гражданина.

Как сообщалось, электронные направления теперь доступны всем военнообязанным. И тем, кто сам хочет пройти комиссию, и тем, кто уже получил бумажную повестку на ВВК. Для этого нужно оформить запрос в Резерв+.

Нарушения прав человека, совершаемые работниками территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), приобрели системный и массовый характер, заявил ранее уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.