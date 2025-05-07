Кабмин упростил доступ мобилизованных к ВВК: направление теперь без подписи главы ТЦК

Кабинет министров Украины изменил алгоритм прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК). Как сообщила пресс-служба министерства обороны, теперь электронное направление на ВВК можно будет сгенерировать без обязательной электронной подписи руководителя территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК).
«Кабинет министров принял изменения в постановление №560, которые меняют алгоритм прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК). Ранее электронные направления генерировались в приложении 'Резерв+', а затем накладывалась электронная подпись руководителя ТЦК. В результате принятых изменений пользователи вскоре смогут не ожидать наложения электронной подписи руководителем ТЦК, если изъявили желание пройти ВВК», — говорится в сообщении Минобороны.
Среди других нововведений — усиление правовой защиты людей с инвалидностью. Отныне ТЦК не может направлять таких граждан на ВВК в принудительном порядке. Прохождение комиссии для них возможно исключительно по собственному желанию — например, если человек хочет поступить на военную службу по контракту.
Также обновлён перечень документов, которые подтверждают право на отсрочку от мобилизации для мужчин и женщин, содержащих троих и более несовершеннолетних детей.
«Изменения, внесенные в постановления, важны. Они помогут оптимизировать и ускорить прохождение ВВК. Так люди смогут сэкономить свое время, а работники ТЦК — уменьшить количество административной работы», — заявила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.
Подпись главы ТЦК при направлении на ВВК раньше была необходима для подтверждения законности и обоснованности обращения на комиссию. Она выполняла несколько функций:
Как сообщалось, электронные направления теперь доступны всем военнообязанным. И тем, кто сам хочет пройти комиссию, и тем, кто уже получил бумажную повестку на ВВК. Для этого нужно оформить запрос в Резерв+.
Нарушения прав человека, совершаемые работниками территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), приобрели системный и массовый характер, заявил ранее уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.