Алиев не приедет на 9 мая в Москву, а Си Цзиньпин уже прилетел, но Путин его не встретил

Президент Азербайджана Ильхам Алиев не приедет в Москву на празднование 9 мая. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, Баку объяснил отказ участием глав государства во «внутренних мероприятиях», посвящённых памяти его отца — первого президента Азербайджана Гейдара Алиева.

Также, как сообщил Ушаков, в торжествах не примет участия президент Лаоса Тхонглун Сисулит — он заразился коронавирусом.

Тем временем 7 мая в аэропорту не оказалось Владимира Путина, чтобы лично встретить лидера Китая Си Цзиньпина. Китайский председатель прибыл на торжества, приуроченные к 80-летию дня победы (в России — 9 мая), но у трапа его встречала вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Отсутствие Путина объясняют его участием в совещании с главой Чечни Рамзаном Кадыровым в Кремле, которое проходило в это время.

Тем временем президент Сербии Александр Вучич уже прибыл в Москву.

Как сообщалось, Кремль готовит праздничные мероприятия к 9 мая. В Москву приглашены представители разных стран мира. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо подтвердил, что намерен на неделе посетить Москву, чтобы принять участие в торжествах по случаю 80-летия победы над нацизмом.



Лидеры западных стран, включая США, Великобританию, Францию и Германию, не планируют участвовать в мероприятиях на Красной площади.



В Москве и области (РФ) на период дня победы могут отключить мобильный интернет.