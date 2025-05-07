В Покровске Донецкой области полицейские из подразделения «Белый ангел» и капелланский патруль спасли 68-летнюю женщину, которая 15 дней провела в одиночестве под обстрелами в разрушенном доме.

Вера Фёдоровна не могла передвигаться после нескольких операций на ноге и оказалась в полной изоляции — без еды, помощи и связи с внешним миром.

Её улица была полностью разрушена, все соседи уехали, а у самой женщины нет родных. Она выживала как могла — пока кто-то из неравнодушных жителей не сообщил о её бедственном положении полицейским и капелланам.

Когда спасатели вошли во двор, они услышали стук в окно — это Вера Фёдоровна подавала последние признаки жизни, прося о помощи.

«Мы нашли её в холодном доме в крайне истощённом состоянии, с пролежнями и сильным обезвоживанием. По виду ран понятно, что она могла пролежать в таком состоянии гораздо дольше, чем 15 дней», — рассказал полицейский Константин Туницкий.

Женщину немедленно передали медикам. Перед отъездом она попросила у спасателей булочку, банан и чай. Её маленькое желание исполнили.

На территории Донецкой области, подконтрольной украинской власти, проживает около 280 тысяч мирных жителей. Среди них — более 21 тысячи детей. С начала объявленной эвакуации регион уже покинули более 1,2 миллиона человек, в том числе 190,6 тысячи детей и 46,5 тысячи людей с инвалидностью.



Трех сестер и их отца эвакуировали «Белые ангелы» из прифронтового села Светлое Покровского района.