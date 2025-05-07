Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская инициатива по прекращению огня сроком минимум на 30 дней остаётся в силе. Однако, по его словам, Россия игнорирует этот шаг и продолжает обстрелы.



«Мы не снимаем это предложение, которое может дать шанс дипломатии. Но именно от России мир не видит ответа — никакого ответа, кроме новых ударов», — подчеркнул он в своём вечернем обращении.



Глава государства отметил, что отказ Кремля от ответа на мирную инициативу только подтверждает, кто на самом деле несёт ответственность за продолжение войны. Он подчеркнул: агрессия России должна завершиться, а её поражение — лишь вопрос времени.



«Санкции против России за эту войну будут увеличиваться, и это ощутимые санкции. Правосудие мира тоже будет работать — во многом, к сожалению, медленно, но, что важно, неотвратимо», — заявил президент Украины.



Как сообщалось, в начале мая Владимир Путин предложил приостановить боевые действия — с полуночи 8 мая до полуночи 11 мая. Об этом заявили в Кремле, подчеркнув намерение России соблюдать трехдневное перемирие. Владимир Зеленский резко отреагировал на эту инициативу, назвав ее «театральной постановкой», цель которой — создать видимость выхода России из международной изоляции.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон уйдет от идеи перемирия в Украине — поскольку она не нравится России.



США считают, что следующим крупным шагом на переговорах должны стать прямые контакты России и Украины.



Как сообщалось, что спецпредставитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог в эфире американского телеканала Fox News заявил, что Украина рассматривает возможность создания временной демилитаризованной зоны — по 15 километров отвода войск с каждой стороны, что даст 30 километров без боевых действий.