Главное за день: Украина согласна на буферную зону? РФ ударила по Киеву и Запорожью

Политика



Спецпредставитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог заявил, что Украина рассматривает возможность создания временной демилитаризованной зоны — по 15 километров отвода войск с каждой стороны, что даст 30 километров без боевых действий.



Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон уйдет от идеи перемирия в Украине — поскольку она не нравится России. Он добавил, что Россия, по мнению США, запрашивает на переговорах слишком много, но заинтересована в мире.



Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская инициатива по прекращению огня сроком минимум на 30 дней остается в силе. Однако, по его словам, Россия игнорирует этот шаг и продолжает обстрелы.



Общество



В Покровске Донецкой области полицейские из подразделения «Белый ангел» и капелланский патруль спасли 68-летнюю женщину, которая 15 дней провела в одиночестве под обстрелами в разрушенном доме.



Кабмин изменил алгоритм прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК). Теперь электронное направление на ВВК можно будет сгенерировать без обязательной электронной подписи руководителя ТЦК.



Власти Северной Осетии назначили новым министром труда и социальной защиты 34-летнего Юрия Абаева — бывшего офицера российской армии с позывным «Буйвол», участвовавшего в войне в Сирии и вторжении в Украину.



Боевые действия



Военные РФ ударили по Мирнограду и Ильиновке на Донетчине, погиб один человек, еще восемь – ранены. В Александро-Калиново погибли две женщины. Еще два человека пострадали в поселке под Дружковкой. Россияне дважды ударили по Константиновке: уничтожен автомобиль «скорой», повреждены пять домов, линии электросети и газопровод.



Российские военные ночью атаковали Киев: пожары и разрушения произошли в Святошинском, Днепровском, Шевченковском и Соломенском районах — погибли два человека, еще восемь — ранены.



В Запорожье ранены четыре человека, разрушен частный дом, еще 11 – повреждены. Кроме того, поврежден энергообъект, после чего более 40 тысяч человек остались без света. Восемь человек ранены в Днепропетровской области.