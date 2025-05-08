Трамп попросил Эрдогана выступить посредником в переговорах по Украине — СМИ

Трамп обратился с просьбой к Эрдогану стать посредником в переговорах по прекращению войны в Украине. Архивное фото

Президент США Дональд Трамп попросил турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана выступить посредником между Россией и Украиной для урегулирования конфликта. Об этом сообщает Hurriyet со ссылкой на источники.

По информации газеты, Эрдоган благосклонно отнесся к этому предложению.

Ранее глава США заявлял, что ситуация вокруг конфликта на Украине приближается к этапу, когда в рамках процесса урегулирования нужно будет принять ключевые решения. Тогда он отметил, что ему «это совсем не нравится».

Напомним, 7 мая в ходе своего выступления на платформе Мюнхенской конференции по безопасности в Вашингтоне вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Россия в рамках переговорного процесса по Украине якобы требует «слишком много».

Когда Трампа попросили прокомментировать заявление Вэнса, он ответил: «Возможно, он прав». По словам Вэнса, следующим важным этапом переговоров должен стать прямой диалог между Россией и Украиной. Он считает, что это могло бы помочь сблизить позиции сторон.