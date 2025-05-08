ВСУ ударами аэробомберов сдерживают оккупантов в поселке Шевченко

Прямое попадание рядом с оккупантом. Фото: кадр из видео

Украинские аэробомберы нанесли серию прицельных ударов по российским захватчикам в поселке Шевченко Донецкой области. Видео точечных сбросов обнародовал официальный Telegram-канал 155-й отдельной механизированной бригады имени Анны Киевской.



На кадрах, снятых бойцами бригады, зафиксировано до десяти точных ударов по позициям врага.



«Очередное воспитательное мероприятие для болотной орды от просветителей из ББС "Manticora" и 1 механизированного батальона 155 ОМБр», — говорится в сообщении.



Согласно данным аналитического проекта DeepState, большая часть поселка Шевченко находится под контролем оккупантов, однако украинские дроны продолжают сдерживать их продвижение, не позволяя выйти за пределы населенного пункта и продвинуться ближе к Покровску.

Дроны 155-й ОМБр не дают захватчикам полностью оккупировать Шевченко. Фото: скриншот DeepState

Кроме того, на Покровском направлении за прошедшие сутки украинские защитники отбили 61 атаку агрессора в районах 18 населенных пунктов.