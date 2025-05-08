Россия на фоне «перемирия» распространяет фейк о «подготовке Украиной теракта» в Донецкой области – ЦПД

Российская пропаганда распространяет фейк о якобы «подготовке украинскими военными провокации» в районах городов Северск и Часов Яр Донецкой области. Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации СНБО Украины.



Пропагандисты заявляют, что планируется «теракт с жертвами среди мирного населения».



«Подобные сообщения могут свидетельствовать о подготовке Россией провокаций или обстрелов гражданских объектов. Это классический пример применения пропагандистской тактики информационного алиби – враг ради собственного оправдания превентивно обвиняет Украину в действиях, которые могут быть совершены самой Россией. РФ создает подобные фейки, в частности в контексте объявленного Москвой «перемирия», для информационного прикрытия собственных агрессивных действий, чтобы выдать их за "реакцию на действия Украины"», – отметили в ЦПД.

Напомним, что армия РФ после начала «перемирия» уже более 50 раз штурмовала позиции ВСУ на востоке Украины.