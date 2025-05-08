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The Washington Post: На призыв принять депортированных из США иностранцев Украина не ответила

08 мая 2025, 15:42

The Washington Post: На призыв принять депортированных из США иностранцев Украина не ответила

The Washington Post: На призыв принять депортированных из США иностранцев Украина не ответила

Администрация Трампа призвала украинское правительство принять «неопределенное количество депортированных из США граждан других стран». Об этом сообщает The Washington Post

Согласно документам, раскрытыми изданием, это была просьба к стране, находящейся в состоянии войны, где не работают аэропорты и территория под постоянными обстрелами.

В документах не указано, как официальные лица в Киеве отреагировали на переданное в конце января высокопоставленным американским дипломатом предложение. Украинский дипломат сообщил посольству США лишь, что еге правительство даст ответ, как только сформулирует свою позицию, согласно документам, которые показывают, что аналогичные предложения были направлены ряду других стран примерно в тот же день.

Напомним, Верховная Рада Украины ратифицировала Соглашение об ископаемых между Украиной и США.

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