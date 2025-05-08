Пенсионерам в Саратовской области РФ к 9 мая подарили мармелад с истекающим сроком годности

Конфеты с истекающим сроком годности подарили пенсионерам в Саратовской области РФ к 9 мая. Фото из соцсетей

Мармелад с истекающим сроком годности к 9 мая подарили пенсионерам в Саратовской области.

Как пишет издание ASTRA со ссылкой на местные паблики, об этом рассказала жительница села Орлов Гай Ершовского района.

Утверждается, что пенсионерам из села к 9 мая власти выдали по 15 пачек со сладостями. При этом срок годности мармелада заканчивается 23 мая 2025 года.

«Что, для пожилых людей не нашлось другого подарочка? По принципу руководства района или пенсионного фонда: «Нате вам, Боже, что нам негоже», — написала женщина.

«Маме в деревне [не разборчиво], тоже такие раздали,позорище. Зачем пожилым такая фигня, на 8 марта раздали приправы, зато наверно в карманы себе положили всю денюжку и живут красиво», — написала в комментариях еще одна пользовательница, сообщает ASTRA.