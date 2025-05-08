Путин провел в Москве переговоры с лидером Китая

В Москве Владимир Путин провел переговоры с Си Цзиньпином. Фото: Интерфакс

Владимир Путин провел 8 мая в Кремле переговоры с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином, который накануне приехал в Москву на парад 9 мая. Об этом сообщает Интерфакс.

Отмечается, что по итогам встречи стороны подписали ряд соглашений, в том числе совместное заявление России и Китая о «дальнейшем углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху».

Говоря о российско-китайских отношениях, Путин заявил, что они достигли наивысшего уровня за всю историю развития и «не зависят от внутриполитических факторов или текущей мировой конъюнктуры».

Также глава Кремля отметил, что подходы Москвы и Пекина «при рассмотрении ключевых международных и региональных проблем совпадают или очень близки».

«Обе страны проводят независимую и самостоятельную внешнюю политику, заинтересованы в формировании более справедливого и демократического многополярного мироустройства», — добавил Путин.

Си Цзиньпин в свою очередь подтвердил важность «укреплять политическое взаимодоверие и активизировать стратегическое взаимодействие Китая и России».

Глава КНР добавил, что Москва и Пекин будут «рука об руку выдерживать любую непогоду и преодолевать любые преграды», несмотря на турбулентность международной обстановки, пишет Интерфакс.