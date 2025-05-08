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Из-за обстрелов РФ апрель стал самым кровавым месяцем для украинцев за полгода

08 мая 2025, 16:19

Из-за обстрелов РФ апрель стал самым кровавым месяцем для украинцев за полгода

Иллюстративное фото: ГСЧС Украины Иллюстративное фото: ГСЧС Украины

В апреле 2025 года зафиксировано рекордное количество жертв среди гражданского населения Украины с осени прошлого года. По данным Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине (ММПЧУ), в результате атак погибли по меньшей мере 209 человек, еще 1146 получили ранения.

Согласно ежемесячному докладу, опубликованному в четверг, 97% всех пострадавших — это жители подконтрольных Украине территорий. Почти половина жертв связана с ударами баллистических ракет и артиллерийскими обстрелами, нанесёнными вооружёнными силами РФ.

«Кривой Рог, Сумы, Днепр, Запорожье, Киев и Харьков подверглись разрушительным обстрелам, которые привели к многочисленным смертям и ранениям среди гражданских лиц», — заявила глава миссии Даниэль Белль.

Основной причиной такого резкого роста количества пострадавших в ММПЧУ называют широкое использование баллистических ракет по городским центрам. Например:

  • 4 апреля, в результате удара по Кривому Рогу, погибли 20 человек, ещё как минимум 63 были ранены;
  • 13 апреля, в Вербное воскресенье, два ракетных удара по Сумам привели к гибели 31 человека и ранениям у 105;
  • 18 апреля, атака на Харьков привела к одному погибшему и более 100 раненым;
  • 24 апреля, комбинированный удар по Киеву унёс жизни 11 человек и ранил 81.

Такая тактика сохраняется и в мае: фиксируются новые атаки на Харьков, Одессу, Запорожье и столицу, в том числе с применением барражирующих боеприпасов.

ММПЧУ подчёркивает рост числа погибших детей — по меньшей мере 19 детей погибли и 78 были ранены в апреле. Это — наивысший месячный показатель с июня 2022 года.

Также отмечается рост числа атак с применением дронов малого радиуса действия, особенно в прифронтовых регионах. Они составили 23% всех потерь среди гражданского населения в апреле. Самой масштабной стала атака 23 апреля в городе Марганец, где беспилотник поразил автобус с работниками горнодобывающего предприятия: погибли 9 человек, в том числе 8 женщин, ранены 58.

В ММПЧУ подчеркивают, что ситуация ухудшается: за первые четыре месяца 2025 года уже погибло 664 гражданских лица, ранения получили 3425 — это на 59% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

«Постепенный и постоянный рост количества пострадавших среди гражданских лиц в течение этого года напрямую связан с использованием ракет большой дальности и беспилотников в городских районах», — резюмировала Белль.

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