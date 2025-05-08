В Луганской области оккупанты обмотали черной пленкой памятники на могилах украинских военных

Акт вандализма на военном кладбище в оккупированном селе Чмыровка на Луганщине. Фото: «Левый берег»

Российские оккупанты совершили акт вандализма, обмотав черной пленкой памятники на могилах украинских защитников на военном кладбище в селе Чмыровка Старобельского района Луганской области. Об этом пишет издание «Левый берег».



На опубликованных фотографиях с этого кладбища видно, что большинство памятников обмотаны черной пленкой. Таким образом захватчики скрыли всю информацию о погибших украинских военных. Учитывая дату публикации фото, это сделали еще перед Пасхой.



Также на фотографиях видно, что часть кладбища перерыта и полностью заброшена. Российские войска оккупировали Старобельский район в начале полномасштабного вторжения – в марте 2022 года. И в марте сразу после оккупации медиа сообщали, что россияне сняли украинские флаги с памятников, которых на кладбище было не менее 50. Первые захоронения военных, отдавших свою жизнь, защищая Донецкую и Луганскую области, появились здесь еще в 2014 году.

Обмотанный черной пленкой памятник на могиле украинского военного. Фото: «Левый берег»

Архивное фото военного кладбища в Чмыровке. Фото: «Левый берег»

Напомним, что Россия на фоне «перемирия» распространяет фейк о «подготовке Украиной теракта» в Донецкой области.