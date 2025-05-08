В Северскодонецке оккупанты ликвидировали «водоканал»: в ОВА рассказали, что известно

В оккупированном городе Северскодонецк Луганской области россияне ликвидировали «водоканал». Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Алексей Харченко.



По его словам, решение приняли еще в конце апреля, но сообщили общественности только через неделю.



«Предприятие было зарегистрировано оккупантами в ноябре 2022 года. С тех пор оставшиеся в городе специалисты 2,5 года пытались восстановить систему водоснабжения, которую захватчики разрушили при штурме. Однако оккупанты даже не смогли выполнить обязательства по своевременной выплате зарплаты. Весной 2025 года стало известно о многомесячной задолженности перед 95 работниками. Подача воды тоже производилась нерегулярно и не во все дома. Во многих многоэтажках вода была только у абонентов, которые живут на нижних этажах. Также известно о значительной задолженности населения за услугу водоснабжения. Впрочем, долги будут собираться и после ликвидации «водоканала». А вот переплату, у кого она есть, обещают вернуть, если человек успеет за ней обратиться в течение мая-июня», – рассказал Харченко.

Напомним, что в Луганской области оккупанты обмотали черной пленкой памятники на могилах украинских военных.