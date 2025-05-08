Стрельба под Киевом: в Софиевской Борщаговке погибли люди, полиция проводит спецоперацию

В поселке Софиевская Борщаговка, которое граничит с Киевом произошла стрельба, в результате которой погибли несколько человек. Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

«Сегодня в 15:22 в полицию поступило сообщение о том, что в селе Софиевская Борщаговка мужчина расстрелял граждан. Сейчас на месте происшествия работают все экстренные службы и проводится спецоперация по задержанию злоумышленника», — говорится в официальном сообщении полиции.

По предварительным данным, стрелок открыл огонь по мирным жителям. Подробности и точное число погибших пока уточняются. На месте работают следственно-оперативные группы и спецподразделения.