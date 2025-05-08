«ДНР» отменяет «комендатский час» 8-9 мая

Комендантский час в Донецке

Оккупационная администрация «ДНР» обещает отменить комендантский час в ночь с 8 на 9 мая.



Как сообщили в так называемом «штабе обороны ДНР», действие режима комендантского часа будет приостановлено на период с 23:00 8 мая до 4:00 9 мая. Речь идет об оккупированной Россией территории Донецкой области.



Изначально, комендантский час был введен так называемой «ДНР» в мае 2014 года, после того как Российская Федерация аннексировала Крым и начала гибридную войну на Донбассе, путем создания так называемых «Донецкой и Луганской народных республик». На протяжении 11 лет, изначально оккупированные Россией территории Донецкой и Луганской областей, живут в режиме максимального ограничения прав и свобод граждан.



Когда интенсивность боевых действий на Донбассе постепенно спадала примерно с 2017 года, группировки «ДНР» и «ЛНР» начали вводить частичные послабления. Так, в 2021 году глава группировки «ДНР» Денис Пушилин заявил, что комендантский час будет полностью отменен, но не сразу, а поэтапно. Частичную отмену данного режима вводили также в 2021 году. Например, послабления включали выходные дни.



После начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины, «комендантский час» вернули в полном объеме, введя дополнительную военную цензуру.



В декабре-январе 2024 года «ДНР» отменила действие «комендантского часа» сроком на 7 дней — с 31 декабря по 7 января.