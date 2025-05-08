Конклав избрал нового Папу Римского

Новый глава Римско-католической церкви избран, о чем свидетельствуют белый дым из трубы на крыше Сикстинской капеллы и звон колоколов.
В эфире европейских телеканалов показали, как верующие, собравшиеся на площади Святого Петра, радуются историческому моменту.
Конклав начался вечером 7 мая и длился чуть больше одного дня.
Новым Папой Римским избран американо-перуанский кардинал Роберт Прево, он принял имя Лев XIV. Об избрании понтифика объявил в четверг французский кардинал Доминик Мамберти, который выступил с балкона Собора Святого Петра перед собравшимися на площади Святого Петра.
Ожидается, что позже сегодня новый понтифик предстанет перед верующими в Ватикане.
О смерти Папы Римского Франциска сообщили 21 апреля в Ватикане.