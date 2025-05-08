В оккупированном Луганске тоже отключат мобильную связь на 9 мая

В большинстве регионов России, а также на оккупированных территориях Украины продолжают глушить мобильный интернет. Власти называют это мерами безопасности.



Жалобы поступают из Москвы, Московской области, Татарстана, Башкортостана, Самарской, Нижегородской, Челябинской области и других — всего 31 регион. Завтра, 9 мая, Роскомнадзор впервые заблокирует мобильный интернет на 60% территории страны.



Отключение связи уже привело к частичной блокировке работы банков, такси, магазинов, онлайн-сервисов.



Группировка «ЛНР» предупредила, что 9 мая в течение дня в оккупированном Луганске будут наблюдаться перерывы в работе мобильной связи и интернета.



На сбои в работе мобильного интернета россияне начали жаловаться с 5 мая, когда в Москве проходила репетиция парада ко дню победы. Там введены наиболее жесткие меры безопасности, так как Кремль планирует проводить торжества с участием зарубежных представителей.



Как сообщалось, оккупационная администрация «ДНР» обещает отменить комендантский час в ночь с 8 на 9 мая.