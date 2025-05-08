Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Мирноград Авдеевка Краматорск Бахмут

Главное за день: Трамп анонсировал переговоры с Зеленским. Как прошли первые сутки «перемирия»

08 мая 2025, 23:00

Главное за день: Трамп анонсировал переговоры с Зеленским. Как прошли первые сутки «перемирия»

Политика

Президент США Дональд Трамп анонсировал переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским после того как украинский парламент ратифицировал договор о добыче недр. Также он не исключает участие Китая в процессе прекращения войны РФ против Украины.

Администрация Трампа призвала украинское правительство принять «неопределенное количество депортированных из США граждан других стран», сообщает The Washington Post. Украинский дипломат сообщил посольству США, что правительство даст ответ, как только сформулирует свою позицию.

Общество

Оккупационная администрация «ДНР» обещает отменить комендантский час в ночь с 8 на 9 мая на оккупированной Россией территории Донецкой области.

В оккупированном городе Северскодонецк Луганской области россияне ликвидировали «водоканал». По словам главы Луганской ОВА Алексей Харченко, решение приняли еще в конце апреля, но сообщили общественности только через неделю.

Группировка «ЛНР» предупредила, что 9 мая в течение дня в оккупированном Луганске будут наблюдаться перерывы в работе мобильной связи и интернета.

Боевые действия

После полуночи 8 мая российские войска менее активны на некоторых направлениях в зоне ответственности ОСГВ «Хортица», сообщил спикер ОСГВ «Хортица» Виктор Трегубов. По его словам, с утра не было боестолкновений на некоторых направлениях. Минобороны РФ, в свою очередь, обвинило украинскую сторону в нарушении перемирия.

Украинские военные на Покровском направлении и на юге получили распоряжение открывать ответный огонь. Об этом сообщили бойцы трех подразделений ВСУ в комментарии «Суспільному». По их словам, подобный приказ был и во время «пасхального перемирия».

7 мая авиация РФ сбросила авиабомбу на многоэтажку в Константиновке, часть дома обрушилась, 13 человек ранены. Российские войска нанесли удар FPV-дроном по гражданскому автомобилю в Харьковской области, ранив трех женщин.

Украинские войска недавно продвинулись через границу с РФ в Курскую область, сообщили в американском Институте изучения войны.

13-я бригада оперативного назначения «Хартия» НГУ и 92-я штурмовая бригада ВСУ во взаимодействии с другими подразделениями Сил обороны Украины освободили лесной массив к северу от села Липцы Харьковской области.

ТЕГИ

Прочее
Главное за день
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

Вечный огонь и вечная ложь: «Великая Победа» как сакральная религия РФ
Почему Россия празднует День Победы 9 мая и позиционирует себя как единственного победителя
08 мая 2025, 12:52
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
23:00
Главное за день: Трамп анонсировал переговоры с Зеленским. Как прошли первые сутки «перемирия»
22:44
Снос вместо восстановления: что стало с домом в Донецке после обстрела в 2022 году
22:19
В оккупированном Луганске тоже отключат мобильную связь на 9 мая
18:00
Вырезает леса для военных РФ — главе фейкового министерства «ДНР» сообщили о подозрении
16:56
В Северскодонецке оккупанты ликвидировали «водоканал»: в ОВА рассказали, что известно
16:35
В Луганской области оккупанты обмотали черной пленкой памятники на могилах украинских военных
10:08
Начальник ВВК МВД в оккупированном Севастополе выстрелил себе в голову: его напугала воздушная тревога
23:00
Главное за день: Украина согласна на буферную зону? РФ ударила по Киеву и Запорожью
21:50
Оккупированный Донецк попал под обстрел: что известно
11:44
Сопротивление обнаружило перебежчика на ВОТ Донетчины
23:29
Главное за день: Обмен пленными. Оккупанты атаковали Сумы и Запорожье
18:28
В Донецке школьник поставил в тупик российского депутата
16:24
«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!
12:31
Журналисты установили 29 мест несвободы, где РФ системно применяет пытки. 11 из них в окупации
10:35
Оккупанты в Токмаке «реквизируют» генераторы у местных
23:30
Главное за день: Когда встретятся Путин и Трамп? Эвакуация на Сумщине
14:14
ФСБ готовит провокации 9 Мая для обвинения сопротивления
10:40
Школьников в Севастополе заставляют выбирать вузы РФ
10:03
ВОТ Донетчины могут остаться без воды этим летом
23:00
Главное за день: Атака на Киев. ВСУ поразили пункт армии РФ вблизи Бахмута
все новости
23:00
Главное за день: Трамп анонсировал переговоры с Зеленским. Как прошли первые сутки «перемирия»
22:44
Снос вместо восстановления: что стало с домом в Донецке после обстрела в 2022 году
22:34
Перемирие? На Лиманском направлении идет бой
22:19
В оккупированном Луганске тоже отключат мобильную связь на 9 мая
21:44
В «Дії» снова работают услуги по смене места жительства
20:38
Трамп заявил о возможности привлечения Китая к прекращению войны в Украине
20:09
Стрельба в Софиевской Борщаговке: мужчина убил военного из оружия, которое купил у него же
19:40
Конклав избрал нового Папу Римского
18:59
«ДНР» отменяет «комендатский час» 8-9 мая
18:46
Трамп анонсировал разговор с Зеленским после ратификации соглашения о недрах
18:00
Вырезает леса для военных РФ — главе фейкового министерства «ДНР» сообщили о подозрении
17:41
Гражданским придется готовиться к сопротивлению — Верещук
17:14
Стрельба под Киевом: в Софиевской Борщаговке погибли люди, полиция проводит спецоперацию
16:56
В Северскодонецке оккупанты ликвидировали «водоканал»: в ОВА рассказали, что известно
16:38
Путин провел в Москве переговоры с лидером Китая
16:35
В Луганской области оккупанты обмотали черной пленкой памятники на могилах украинских военных
16:19
Из-за обстрелов РФ апрель стал самым кровавым месяцем для украинцев за полгода
16:05
Пенсионерам в Саратовской области РФ к 9 мая подарили мармелад с истекающим сроком годности
15:45
Россия на фоне «перемирия» распространяет фейк о «подготовке Украиной теракта» в Донецкой области – ЦПД
15:42
The Washington Post: На призыв принять депортированных из США иностранцев Украина не ответила
все новости
ВИДЕО
Удар дрона ВСУ по дереву с оккупантом. Фото: кадр из видео ВСУ нанесли удар по оккупанту, спрятавшемуся на дереве от дрона
08 мая, 12:52
В Константиновке жильцы разбитой многоэтажки рассказали подробности ночного обстрела. Фото: Прокуратура Донецкой области Жильцы разбитой многоэтажки в Константиновке рассказали подробности российского авиаудара
08 мая, 12:34
Результат удара по Сумщине войсками РФ. Фото: ГСЧС Украины На Сумщине спасатели вытащили женщину из-под завалов после обстрела
08 мая, 10:50
Последствия удара по Константиновке. Фото: Донецкая областная прокуратура Авиация РФ сбросила авиабомбу на многоэтажку в Константиновке: часть дома обрушилась, более 10 раненых
08 мая, 08:36
В Покровске спасли пожилую женщину, забытую под обстрелами в разрушенном доме ► В Покровске спасли пожилую женщину, забытую под обстрелами в разрушенном доме ►
07 мая, 20:40
Удар МиГ-29 ВСУ по пункту управления БпЛА оккупантов. Фото: кадр из видео МиГ-29 ВСУ уничтожил пункт управления БпЛА РФ с помощью AASM HAMMER
07 мая, 18:30
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор