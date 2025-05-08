Главное за день: Трамп анонсировал переговоры с Зеленским. Как прошли первые сутки «перемирия»

Политика



Президент США Дональд Трамп анонсировал переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским после того как украинский парламент ратифицировал договор о добыче недр. Также он не исключает участие Китая в процессе прекращения войны РФ против Украины.



Администрация Трампа призвала украинское правительство принять «неопределенное количество депортированных из США граждан других стран», сообщает The Washington Post. Украинский дипломат сообщил посольству США, что правительство даст ответ, как только сформулирует свою позицию.



Общество



Оккупационная администрация «ДНР» обещает отменить комендантский час в ночь с 8 на 9 мая на оккупированной Россией территории Донецкой области.



В оккупированном городе Северскодонецк Луганской области россияне ликвидировали «водоканал». По словам главы Луганской ОВА Алексей Харченко, решение приняли еще в конце апреля, но сообщили общественности только через неделю.



Группировка «ЛНР» предупредила, что 9 мая в течение дня в оккупированном Луганске будут наблюдаться перерывы в работе мобильной связи и интернета.



Боевые действия



После полуночи 8 мая российские войска менее активны на некоторых направлениях в зоне ответственности ОСГВ «Хортица», сообщил спикер ОСГВ «Хортица» Виктор Трегубов. По его словам, с утра не было боестолкновений на некоторых направлениях. Минобороны РФ, в свою очередь, обвинило украинскую сторону в нарушении перемирия.



Украинские военные на Покровском направлении и на юге получили распоряжение открывать ответный огонь. Об этом сообщили бойцы трех подразделений ВСУ в комментарии «Суспільному». По их словам, подобный приказ был и во время «пасхального перемирия».



7 мая авиация РФ сбросила авиабомбу на многоэтажку в Константиновке, часть дома обрушилась, 13 человек ранены. Российские войска нанесли удар FPV-дроном по гражданскому автомобилю в Харьковской области, ранив трех женщин.



Украинские войска недавно продвинулись через границу с РФ в Курскую область, сообщили в американском Институте изучения войны.



13-я бригада оперативного назначения «Хартия» НГУ и 92-я штурмовая бригада ВСУ во взаимодействии с другими подразделениями Сил обороны Украины освободили лесной массив к северу от села Липцы Харьковской области.