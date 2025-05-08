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Снос вместо восстановления: что стало с домом в Донецке после обстрела в 2022 году

08 мая 2025, 22:44

Снос вместо восстановления: что стало с домом в Донецке после обстрела в 2022 году

Снос вместо восстановления: что стало с домом в Донецке после обстрела в 2022 году

В оккупированном Донецке в микрорайоне Текстильщик демонтируют многоэтажку, которая серьезно пострадала при обстреле в марте 2022 года.

Тогда у половины дома по улице Пинтера, 8 обрушилась крыша и перекрытия верхних этажей. Жильцов эвакуировали. Один человек погиб, четверо получили ранения.

Долгое время дом носил статус аварийного.

Оккупационные власти «ДНР» заявили, что рассматривали варианты восстановления дома, но подходящего решения так и не нашли. В итоге здание решили снести.

Жильцов дома расселили. Однако в открытых источниках отсутствует информация о конкретных адресах или условиях предоставленного жилья.

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