Снос вместо восстановления: что стало с домом в Донецке после обстрела в 2022 году

В оккупированном Донецке в микрорайоне Текстильщик демонтируют многоэтажку, которая серьезно пострадала при обстреле в марте 2022 года.
Тогда у половины дома по улице Пинтера, 8 обрушилась крыша и перекрытия верхних этажей. Жильцов эвакуировали. Один человек погиб, четверо получили ранения.
Долгое время дом носил статус аварийного.
Оккупационные власти «ДНР» заявили, что рассматривали варианты восстановления дома, но подходящего решения так и не нашли. В итоге здание решили снести.
Жильцов дома расселили. Однако в открытых источниках отсутствует информация о конкретных адресах или условиях предоставленного жилья.