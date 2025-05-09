Президент США призвал Россию и Украину к 30-дневному прекращению огня и пригрозил санкциями в случае его нарушения

Президент США Дональд Трамп. Фото: NBC News

Дональд Трамп призвал Россию и Украину к 30-дневному безоговорочному прекращению огня и заявил, что введет санкции, если оно не будет соблюдаться. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский рассказал о разговоре с Трампом, который состоялся в четверг вечером.

Он сообщил, что Украина готова к 30-дневному прекращению огня «хоть с сегодняшнего дня».

«Мы ожидаем от России согласия с этим предложением. Я также подтвердил, что Украина готова к переговорам в любом формате. Но для этого Россия должна показать серьезность своих намерений завершить войну, начав с полного и безусловного прекращения огня», — написал Зеленский.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп не исключает участие Китая в процессе прекращения войны РФ против Украины.