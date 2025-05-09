РФ нарушает перемирие: наступления продолжаются по всей линии фронта

Разрушенный дом в Покровске. Фото: кадр из видео

Российская Федерация продолжает нарушать объявленное трёхдневное перемирие, предпринимая активные наступательные действия практически на всех участках фронта, за исключением Гуляйпольского направления. Об этом сообщает Генштаб Вооружённых сил Украины.



По данным военного командования, за прошедшие сутки украинские войска отразили 71 штурмовое и наступательное действие противника на Покровском направлении.

71 атака ВС РФ за последние сутки на Покровском направлении во время так называемого «перемирия». Фото: Генштаб ВСУ

Вражеские подразделения предпринимали попытки продвижения в районах населённых пунктов Александрополь, Елизаветовка, Гродовка, Миролюбовка, Даченское, Зверево, Котлино, Удачное, Новоалександровка, Котляровка, Преображенка и Андреевка.



Украинские защитники продолжают держать оборону, несмотря на интенсивные атаки и нарушение договорённостей со стороны оккупантов. Генштаб ВСУ продолжает отслеживать обстановку и докладывать о текущей ситуации на фронте.

Ранее украинские военные на Покровском направлении и на юге получили распоряжение открывать ответный огонь. Также Минобороны страны-оккупанта обвинило ВСУ в нарушении перемирия.



Напомним, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, российская армия продолжает атаковать по всей линии фронта, несмотря на объявленное РФ трехдневное перемирие.