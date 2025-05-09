В оккупированном Луганске собираются завершить обустройство военного учебного центра для молодежи. Что о нем известно

В июне россияне собираются завершить обустройство военного учебного центра для молодежи в оккупированном Луганске. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Алексей Харченко.



По его словам, этот центр будет расположен в захваченном помещении Восточноукраинского национального университета имени Даля, который релоцировался оттуда еще в 2014 году.



«Основными задачами учебного центра является реализация программ военной подготовки. Одновременно там будут готовить к войне около 300 курсантов. Кроме того, в местном филиале центра военно-спортивной подготовки «Воин» военному делу россияне ежегодно обучают более 500 человек», – рассказал начальник Луганской ОВА.

Напомним, что в Луганской области оккупанты обмотали черной пленкой памятники на могилах украинских военных.