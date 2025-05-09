Россия обстреляла Запорожскую область: погибла женщина

В результате массированных обстрелов Запорожской области российскими войсками погибла женщина. Об этом сообщила Национальная полиция Украины.
Правоохранители открыли уголовные производства по фактам военных преступлений. По данным полиции, 8 мая российская армия, нарушая законы и обычаи войны, применила 150 ударных дронов и совершила 70 артобстрелов по населённым пунктам региона.
Результат обстрелов Запорожской области оккупантами. Фото: Нацполиция
В посёлке Приморское в результате попадания FPV-дрона в гражданский автомобиль погибла 63-летняя женщина. Всего за сутки полиция зафиксировала девять случаев разрушения объектов гражданской инфраструктуры.
Напомним, армия РФ в первый день «перемирия» обстреляла Покровск и Константиновку.
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