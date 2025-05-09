Мерц и Трамп договорились о быстром мире в Украине

Канцлер Германии Фридрих Мерц и президент США Трамп 8 мая, в День памяти и победы над нацизмом, провели первый телефонный разговор, в ходе которого договорились ускорить прекращение военной агрессии России в Украине. Об этом сообщает немецкое издание Deutsche Welle.

Кроме этого лидеры двух государств обсудили пути достижения прочного мира в других странах.

Трамп и Мерц согласились с тем, что Россия должна пойти на прекращение огня, чтобы освободить пространство для переговоров. Президент США заявил, что хочет поддержать европейские усилия по установлению мира в Украине

Таким образом, разговор Мерца и Трампа ознаменовал новый этап активного взаимодействия США и Германии для ускорения мира в Украине.

Напомним, ранее, будучи кандидатом в канцлеры Германии, Фридрих Мерц заявлял, что готов поставлять Украине немецко-шведские дальнобойные ракеты Taurus, которые могут понадобиться ВСУ для уничтожения сухопутных связей между Россией и аннексированным Крымом.