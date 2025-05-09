Российские военные перегружают ослов для транспортировки снаряжения

Российские военные используют ослов для перевозки снаряжения, перегружая животных до изнеможения. Соответствующее видео опубликовал в своём Telegram-канале украинский журналист Юрий Бутусов.
«До последнего русского и осла, как завещал Путин, однако на параде этого не покажут», — прокомментировал Бутусов кадры, на которых осёл тащит перегруженные сумки по земле под звуки обстрелов.
На кадрах заметно, как перегруженное животное еле передвигается, а услышав взрывы — пугается и пытается спрятаться.
Ранее российские чиновники оправдывали использование ослов для транспортировки боеприпасов, ссылаясь на проблемы с логистикой и исторические примеры применения животных в боевых действиях.
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