Российские военные перегружают ослов для транспортировки снаряжения

Перегруженное животное еле передвигается. Фото: кадр из видео

Российские военные используют ослов для перевозки снаряжения, перегружая животных до изнеможения. Соответствующее видео опубликовал в своём Telegram-канале украинский журналист Юрий Бутусов.



«До последнего русского и осла, как завещал Путин, однако на параде этого не покажут», — прокомментировал Бутусов кадры, на которых осёл тащит перегруженные сумки по земле под звуки обстрелов.



На кадрах заметно, как перегруженное животное еле передвигается, а услышав взрывы — пугается и пытается спрятаться.



Ранее российские чиновники оправдывали использование ослов для транспортировки боеприпасов, ссылаясь на проблемы с логистикой и исторические примеры применения животных в боевых действиях.