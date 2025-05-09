Удар по многоэтажке в Константиновке: спасатели завершили разбор завалов, из-под них достали тело женщины

Последствия удара по многоэтажке в Константиновке. Фото: ГСЧС

9 мая спасатели завершили разбор завалов на месте частично разрушенного авиаударом девятиэтажного дома в городе Константиновка Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Донецкой области.



Почти два дня продолжались аварийно-спасательные и поисковые работы. Из-под завалов спасатели достали тело женщины. Разобрано 402 тонны разрушенных конструкций.



Всего в результате удара погиб один человек, еще 14 – получили ранения.



Начальник отделения коммуникаций Национальной полиции в Донецкой области Павел Дяченко в комментарии «Новостям Донбасса» рассказал, что погибла женщина 1956 года рождения.

Напомним, что вечером 7 мая российская армия нанесла авиаудар по девятиэтажному дому в Константиновке, в результате чего обрушились конструкции с девятого по первый этаж одного из подъездов.