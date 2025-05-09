В «жители Донбасса» причисляли избирательно — на Савур-Могилу 9 мая не пустили людей

На мемориальный комплекс Саур-Могила 9 мая не пустили обычных людей.



Когда пророссийский пропагандистский канал сообщал о праздновании жителями Донбасса Дня Победы на Саур-Могиле, обычные люди в соцсети сетовали на то, что им перекрыли дорогу, когда они традиционно хотели попасть на мемориальный комплекс.

Кого тогда оккупационная власть причислила к «жителям Донбасса» остается загадкой.

Савур-Могила — курган в восточной части Донецкой области. В годы Второй мировой войны там проходили ожесточенные бои. В память об этих событиях здесь создан мемориальный комплекс.

Ежегодно 9 мая на Савур-Могиле под государственным сине-желтым и красным боевым флагами проходили торжества с участием представителей украинской власти, общественных и ветеранских организаций.