Армия РФ в последние дни усилила давление и пытается вытеснить украинские войска из центра Часов Яра – ВСУ

Ситуация в Часов Яре. Фото: карта DeepState

В городе Часов Яр Донецкой области российские войска в последние дни пытаются активнее давить на позиции Сил обороны Украины. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер оперативно-тактической группировки «Луганск» Дмитрий Запорожец.



По его словам, оккупанты проводят свои штурмовые действия с северной части города – из направления поселка Калиновка – в центр Часов Яра.



«Тем самым враг пытается вытеснить позиции из центральной части города», – отметил спикер ОТГ «Луганск».

Напомним, что в ВСУ рассказали, как со сменой сезона и погоды изменились штурмы российских войск на Краматорском направлении.