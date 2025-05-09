В Курской области России установят памятники военным КНДР, которые воевали с Украиной

Северокорейским военным установят памятники в Курской области РФ. Иллюстративное фото

Военнослужащим КНДР, которые воевали в Курской области РФ против Украины, установят памятники. Об этом заявил посол России в КНДР Александр Мацегора, пишет издание ASTRA со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Северной Кореи.

Отмечается, что посол России в КНДР Александр Мацегора на приеме в Пхеньяне ко Дню победы заявил, что Владимир Путин «высоко оценил мужество, самоотверженность и боевое мастерство корейских товарищей по оружию, роль которых в освобождении Курщины чрезвычайно велика».

«И в освобожденных городах и селах будут воздвигнуты прекрасные обелиски корейским героям, а восстановленные улицы и площади будут названы их именами — именами тех, чей подвиг навсегда останется в благодарной памяти и в сердцах народа России», — заявил российский дипломат.