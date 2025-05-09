Зуб за зуб — Венгрия выслала двух украинских дипломатов

Венгрия выслала двух украинских дипломатов из посольства в Будапеште, обвинив их в шпионаже. Об этом в соцсети facebook заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.



Он отметил, что решение о высылке и соответствующая нота были вручены послу Украины в МИД Венгрии.



По словам Сийярто, якобы в Украине дискредитируют венгров. Он считает, что это потому, что Венгрия не предоставляет оружие Украине.

Высылку дипломатов глава венгерского МИД определил как ответную меру против «клеветнической кампании» в отношении венгров.



Однако Сийярто не упомянул о том, что 9 мая впервые в истории Украины СБУ разоблачила агентурную сеть венгерской военной разведки на Закарпатье, которая собирала данные о военной защищенности региона и общественно-политических взглядах местных жителей.

Куратор фигурантов оказался кадровый сотрудник венгерской разведки.