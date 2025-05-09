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Российские военные используют противотанковые рвы как укрытие

09 мая 2025, 17:12

Российские военные используют противотанковые рвы как укрытие

Противотанковый ров. Фото: кадр из видео Противотанковый ров. Фото: кадр из видео

Российские военные придумали новую тактику передвижения пехотных групп — они спускаются в противотанковый ров и пытаются продвигаться по нему в надежде остаться незамеченными. Об этом сообщает автор военного Telegram-канала «Офіцер+».

По его словам, в конце пути солдаты оказываются в месте, где ров еще не прокопан, и становятся легкой мишенью для ударов с воздуха.

«Скоро по трупам наконец смогут вылезти из него», — отмечает автор, подчеркивая неэффективность и абсурдность такой тактики.

Напомним, армия РФ в последние дни усилила давление и пытается вытеснить украинские войска из центра Часов Яра.

Ранее ВС РФ признали большие потери от БпЛА у Часов Яра, почти 75% ранений, полученных солдатами в период неактивных боевых действий, были вызваны атаками беспилотников.

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