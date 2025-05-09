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Работают на Россию в оккупированном Мариуполе: трое бывших полицейских могут получить срок

09 мая 2025, 17:23

Работают на Россию в оккупированном Мариуполе: трое бывших полицейских могут получить срок

Прокуроры Донецкой областной прокуратуры направили в суд обвинительные акты в отношении трех бывших сотрудников ГУНП в Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой областной прокуратуры.

Их обвиняют в коллаборационной деятельности – ч. 7 ст. 111-1 УК Украины.

В 2022 году оперуполномоченный отдела управления оперативно-технических мероприятий вместе с коллегами – полицейским роты особого назначения и водителем батальона конвойной службы – поддержали полномасштабное вторжение России. Они отказались уезжать из оккупированного Мариуполя и перешли на сторону РФ.

В июне уже бывшие правоохранители прибыли в захваченное здание ГУНП в Донецкой области. Они приняли участие в публичном мероприятии с представителями пропагандистских медиаресурсов. Кроме того, отмечали присоединение части территории Украины к составу страны-агрессора.

Рядовой и два старших сержанта заняли новые псевдодолжности в фейковом правоохранительном органе. Они стали «исполняющими обязанности участкового инспектора, водителя конвойной службы и охранника изолятора временного содержания». Экс-полицейские способствовали россиянам в обнаружении проукраински настроенных людей среди горожан и для допросов доставляли их в отделы «полиции».

Всех троих уволили с занимаемых должностей в правоохранительных органах и объявили в розыск. Максимальное наказание – 15 лет лишениям свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью и конфискацией имущества.

Напомним, что в оккупированном Луганске собираются завершить обустройство военного учебного центра для молодежи.

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