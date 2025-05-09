«Вагнеровцы» в школах и принудительная паспортизация: истории украинских детей, которые выехали из оккупации

Украине удалось вернуть домой еще девять детей с временно оккупированных территорий. Об этом сообщила советница главы Офиса президента Дарья Заривна.



В своем сообщении в Telegram она поделилась историями нескольких детей.



Так, 14-летний Дмитрий жил рядом с позицией российских войск и постоянно слышал стрельбу. В местной школе подростка заставляли петь военные песни и метать учебные гранаты, а некоторых его одноклассников отправили в лагеря, где их обучали наемники из ЧВК «Вагнер».



Среди спасенных — и маленькая Екатерина. Ее мать вынудили получить российский паспорт под угрозой отказа в медицинской помощи во время тяжелых родов.



Еще один ребенок, девятилетний Стас, несмотря на давление со стороны учителей и ФСБ, категорически отказался участвовать в милитаристских акциях и петь гимн России.



Детей вернули в рамках инициативы Bring Kids Back UA.

В начале мая с территории, временно контролируемой Россией, удалось вернуть ещё шестерых украинских детей. В конце марта пятеро украинских детей были возвращены домой и воссоединились со своими семьями.