Тысячи украинцев в заложниках России: Лубинец призвал мир реагировать на нарушения Кремля

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что Россия систематически нарушает нормы международного гуманитарного права, насильственно вывозит украинских граждан с начала полномасштабного вторжения, а также удерживает гражданских лиц еще с 2014 года.



По его словам, на временно оккупированных территориях украинцы подвергаются преследованиям за проукраинскую позицию, лишаются свободы и становятся жертвами депортации.



Украине удалось установить личности почти 16 тысяч гражданских, незаконно задержанных Россией. Из них более 1800 человек содержатся на территории РФ — 880 случаев подтверждены Международным комитетом Красного Креста. Однако из-за ограниченного доступа к информации реальное число пострадавших может быть значительно выше.



«Из-за системных нарушений со стороны РФ я обращаюсь к международному сообществу. Призываю усилить политическое, правовое и санкционное давление, активнее участвовать в возвращении украинцев — как гражданских, так и военнопленных, включая детей. Необходимо наращивать мониторинговые миссии и фиксировать каждое преступление», — подчеркнул Лубинец.



Он добавил, что подобные действия — это не случайности, а осознанная политика агрессора.



«Это скоординированные преступления, часть войны против Украины и её идентичности. Мир должен это признать», — отметил омбудсмен.

В прошлом году правоохранители установили 421 человека, которые причастны к пыткам над гражданскими и военнопленными гражданами Украины. По фактам жестокого обращения с заложниками расследуется более 4 тысяч дел.



Для того чтобы задерживать гражданских украинцев в оккупации и на территории РФ, а затем устраивать псевдосуды, Россия находит самые разные поводы. Один из таких — обвинения в донатах ВСУ. За последние месяцы известно о нескольких случаях арестов людей, которых подозревают в финансировании армии. Возможно ли избежать подобных задержаний и что делать родственникам тех, кого все же арестовали «Новости Донбасса» рассказывали в статье «Тюрьма за донат. Россия все чаще обвиняет жителей оккупации в поддержке ВСУ».



Украина ведет работу по возвращению, в том числе тех пленных, которым на оккупированной территории или в России уже вынесли так называемые судебные «приговоры». Однако у Координационного штаба нет конкретных цифр, сколько именно людей уже «осуждены» и отправлены в колонии.