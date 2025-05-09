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Что нужно иметь в машине для дальней поездки? (реклама)

09 мая 2025, 19:47

Что нужно иметь в машине для дальней поездки? (реклама)

Планируя дальнее автомобильное путешествие, каждый водитель должен помнить: комфорт и безопасность в дороге напрямую зависят от тщательной подготовки. Независимо от того, собираетесь ли вы на отдых с семьёй, в командировку или просто решили исследовать новые маршруты, правильное оснащение автомобиля существенно снизит риск неожиданных ситуаций.

Что должно быть в машине перед путешествием: топ 9 вещей

1. Документы и бумаги — первое, что нужно проверить

Перед поездкой убедитесь, что у вас под рукой:

  • Водительское удостоверение

  • Свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС)

  • Страховой полис (ОСАГО или КАСКО)

  • Паспорт (если вы едете за границу)

  • Запасной комплект ключей (храните отдельно от основного)

  • Доверенность, если вы управляете не своим автомобилем

2. Проверка технического состояния автомобиля перед дорогой

Долгая дорога — это серьёзное испытание для всех систем авто. Чтобы избежать неприятностей, проверьте:

  • Уровень моторного масла и при необходимости долейте

  • Охлаждающую жидкость (антифриз)

  • Жидкость стеклоомывателя

  • Тормозную жидкость

  • Работу системы зажигания и ходовой части

  • Состояние аккумулятора

3. Проверка и подготовка шин

Шины — это единственная точка соприкосновения автомобиля с дорогой, и они заслуживают максимального внимания:

  • Глубина протектора: не менее 1.6 мм для летних шин

  • Давление в шинах: для загруженного авто — на 10–15% выше номинального

  • Запасное колесо: проверьте его состояние и давление

  • Переустановка шин: более изношенные покрышки — на заднюю ось

Не забудьте про насос или портативный компрессор, а также комплект для ремонта бескамерных шин.

4. Аварийный набор автомобилиста: минимум, который обязан быть в каждом авто

Согласно ПДД, в автомобиле обязательно должны быть:

  • Аптечка

  • Огнетушитель

  • Знак аварийной остановки

Но это только основа. Настоящий аварийный комплект также должен включать:

  • Буксировочный трос

  • Пусковые провода

  • Набор предохранителей

  • Рабочие перчатки

  • Светоотражающий жилет

  • Налобный фонарик

  • Инструмент для замены колес (домкрат, баллонный ключ)

5. Расходные материалы и полезные жидкости

В долгой дороге важно иметь запас технических жидкостей:

  • Моторное масло (желательно то же, что залито в двигатель)

  • Охлаждающая жидкость

  • Стеклоомыватель

  • Гидравлическая жидкость (если применимо)

  • Тормозная жидкость

Кроме того, пригодятся:

  • Изолента

  • Термоизоляционный скотч

  • Ремонтный герметик

  • Хомуты и крепежи

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6. Запас топлива и питьевая вода

Даже если вы уверены в маршруте, запас бензина или дизеля (в герметичной канистре на 10–20 литров) может оказаться спасительным. А также:

  • Вода (для питья, мытья, долива в бачки)

  • Воронка для заливки топлива

7. Полезные гаджеты и электроника

  • Автомобильный инвертор (позволит заряжать ноутбук, планшет, камеру)

  • Зарядные устройства для телефона (включая внешние аккумуляторы)

  • Видеорегистратор (предпочтительно с функцией HDR)

  • GPS-навигатор или приложение на смартфоне

8. Личные вещи и дополнительные удобства

  • Аптечка с личными медикаментами

  • Подушка для шеи и плед

  • Перекусы, термос с напитками

  • Салфетки, гигиенические принадлежности

  • Средства от комаров

  • Бумажные карты на случай отказа GPS

9. Если едете с детьми — учтите дополнительный список:

  • Детское кресло (в соответствии с возрастом и весом ребёнка)

  • Игрушки и развлечения

  • Влажные салфетки, подгузники, перекусы

  • Медикаменты и термометр

Подготовка автомобиля к дальней поездке — это не формальность, а необходимая мера для вашей безопасности и комфорта. Проверьте машину, укомплектуйте её всем необходимым, и только потом отправляйтесь в путь.

Будьте внимательны, не экономьте на безопасности и подходите к подготовке автомобиля профессионально — тогда ваша поездка точно будет удачной и незабываемой!

@novosti.dn.ua

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