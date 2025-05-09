Планируя дальнее автомобильное путешествие, каждый водитель должен помнить: комфорт и безопасность в дороге напрямую зависят от тщательной подготовки. Независимо от того, собираетесь ли вы на отдых с семьёй, в командировку или просто решили исследовать новые маршруты, правильное оснащение автомобиля существенно снизит риск неожиданных ситуаций.

Что должно быть в машине перед путешествием: топ 9 вещей

1. Документы и бумаги — первое, что нужно проверить

Перед поездкой убедитесь, что у вас под рукой:

Водительское удостоверение

Свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС)

Страховой полис (ОСАГО или КАСКО)

Паспорт (если вы едете за границу)

Запасной комплект ключей (храните отдельно от основного)

Доверенность, если вы управляете не своим автомобилем

2. Проверка технического состояния автомобиля перед дорогой

Долгая дорога — это серьёзное испытание для всех систем авто. Чтобы избежать неприятностей, проверьте:

Уровень моторного масла и при необходимости долейте

Охлаждающую жидкость (антифриз)

Жидкость стеклоомывателя

Тормозную жидкость

Работу системы зажигания и ходовой части

Состояние аккумулятора

3. Проверка и подготовка шин

Шины — это единственная точка соприкосновения автомобиля с дорогой, и они заслуживают максимального внимания:

Глубина протектора : не менее 1.6 мм для летних шин

Давление в шинах : для загруженного авто — на 10–15% выше номинального

Запасное колесо : проверьте его состояние и давление

Переустановка шин: более изношенные покрышки — на заднюю ось

Не забудьте про насос или портативный компрессор, а также комплект для ремонта бескамерных шин.

4. Аварийный набор автомобилиста: минимум, который обязан быть в каждом авто

Согласно ПДД, в автомобиле обязательно должны быть:

Аптечка

Огнетушитель

Знак аварийной остановки

Но это только основа. Настоящий аварийный комплект также должен включать:

Буксировочный трос

Пусковые провода

Набор предохранителей

Рабочие перчатки

Светоотражающий жилет

Налобный фонарик

Инструмент для замены колес (домкрат, баллонный ключ)

5. Расходные материалы и полезные жидкости

В долгой дороге важно иметь запас технических жидкостей:

Моторное масло (желательно то же, что залито в двигатель)

Охлаждающая жидкость

Стеклоомыватель

Гидравлическая жидкость (если применимо)

Тормозная жидкость

Кроме того, пригодятся:

Изолента

Термоизоляционный скотч

Ремонтный герметик

Хомуты и крепежи

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6. Запас топлива и питьевая вода

Даже если вы уверены в маршруте, запас бензина или дизеля (в герметичной канистре на 10–20 литров) может оказаться спасительным. А также:

Вода (для питья, мытья, долива в бачки)

Воронка для заливки топлива

7. Полезные гаджеты и электроника

Автомобильный инвертор (позволит заряжать ноутбук, планшет, камеру)

Зарядные устройства для телефона (включая внешние аккумуляторы)

Видеорегистратор (предпочтительно с функцией HDR)

GPS-навигатор или приложение на смартфоне

8. Личные вещи и дополнительные удобства

Аптечка с личными медикаментами

Подушка для шеи и плед

Перекусы, термос с напитками

Салфетки, гигиенические принадлежности

Средства от комаров

Бумажные карты на случай отказа GPS

9. Если едете с детьми — учтите дополнительный список:

Детское кресло (в соответствии с возрастом и весом ребёнка)

Игрушки и развлечения

Влажные салфетки, подгузники, перекусы

Медикаменты и термометр

Подготовка автомобиля к дальней поездке — это не формальность, а необходимая мера для вашей безопасности и комфорта. Проверьте машину, укомплектуйте её всем необходимым, и только потом отправляйтесь в путь.

Будьте внимательны, не экономьте на безопасности и подходите к подготовке автомобиля профессионально — тогда ваша поездка точно будет удачной и незабываемой!