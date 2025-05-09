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МАГАТЭ: После атаки дрона на ЧАЭС выявлены сотни повреждений арки саркофага

09 мая 2025, 20:34

МАГАТЭ: После атаки дрона на ЧАЭС выявлены сотни повреждений арки саркофага

МАГАТЭ: После атаки дрона на ЧАЭС выявлены сотни повреждений арки саркофага

В результате удара российского беспилотника по Чернобыльской АЭС в феврале 2025 года и последующих аварийных работ внешняя обшивка арки Нового безопасного конфайнмента (НБК) получила серьезные повреждения. Об этом сообщил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

По его словам, специалисты зафиксировали около 330 отверстий размером 30–50 см каждое. Повреждения затронули панели из нержавеющей стали, изоляционные материалы и ключевые мембраны, защищающие объект от влаги, воды и воздуха.

«Мы постепенно получаем более полную картину серьезных разрушений. На их устранение потребуется много времени и ресурсов», — отметил Гросси.

Также, согласно информации, предоставленной команде МАГАТЭ на месте, выведена из строя главная крановая система — один из ключевых элементов инфраструктуры НБК. В результате удара и использования воды при тушении пожара повреждены большинство электрических шкафов, обеспечивающих работу различных систем.

Несмотря на это, большинство жизненно важных функций НБК, включая радиационный и сейсмический мониторинг, системы дезактивации, электроснабжение и противопожарную защиту, остаются в рабочем состоянии. Однако не функционируют системы отопления, вентиляции и кондиционирования.

МАГАТЭ отдельно подчеркнуло, что повышения радиационного фона на ЧАЭС не зафиксировано, что свидетельствует об отсутствии утечки радиоактивных материалов.

Напомним, утром 14 февраля в результате удара российского дрона и последующего пожара была повреждена внешняя оболочка укрытия над разрушенным 4-м энергоблоком. Ликвидация последствий происшествия завершилась лишь 7 марта.

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