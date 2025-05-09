9 мая в оккупированном Мариуполе: неправильный «Бессмертный полк» и автопробег на руинах

9 мая на оккупированных территориях Украины и в российских городах прошла акция «Бессмертный полк». Уже второй год подряд в акции участвуют люди, которые приносят портреты не родных, погибших во Второй мировой войне, а портреты российских военных и боевиков, погибших на войне против Украины и пропавших без вести.



Подобные новшества в акции происходят не впервые. С 2014 года некоторые участники «Бессмертного полка» приносят с собой фотографии российских оккупантов или боевиков группировок «Л-ДНР».



В оккупированном Мариуполе напротив здания сгоревшего городского совета установлены несколько десятков портретов боевиков, среди которых — бывший глава группировки «ДНР» Александр Захарченко.



Он погиб 31 августа 2018 года в результате взрыва в кафе «Сепар» в центре Донецка. Взрывное устройство было заложено над входом в кафе и активировано при входе Захарченко.

Также в оккупированном Мариуполе провели «победный» автопробег. Колонна машин с флагами РФ и «георгиевскими лентами» проехала по городу, большая часть которого лежит в руинах — результат российского вторжения и многомесячных обстрелов.

Как сообщалось, на параде победы рядом с Владимиром Путиным сидел участник оккупации Мариуполя — Владислав Головин.