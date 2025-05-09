Члены «МВД ДНР» провели фотосессию в форме комиссаров советской милиции

Руководство «МВД» при группировке «ДНР» провело фотосессию в честь 9 мая. На возложение цветов к мемориалу «Твоим освободителям, Донбасс» сотрудники оккупационного ведомства пришли в форме комиссаров милиции 1940-х годов.



«Именно в этой форме на Красной Площади в Москве 80 лет назад победившие нацизм воины бросали к подножию Мавзолея флаги гитлеровских войск и их союзников. Таким выбором формы руководители МВД отдали дань памяти милиционерам, которые воевали в ВОВ. Копия форменной одежды комиссара милиции займет достойное место в музеях органов внутренних дел РФ», — заявили в «МВД ДНР».

В этой же форме советская милиция проводила репрессии против неугодных на ряду с поиском «шпионов», «врагов народа» и «предателей родины».



Костюмированные «перформансы» — традиция для поклонников «русского мира» в оккупации.



В 2019 году во время парада военной техники к 9 мая в оккупированном Донецке рядом с главой группировки «ДНР» Денисом Пушилиным находился человек в форме НКВД времен Второй мировой войны. По информации «Новостей Донбасса», тогда в таком образе на парад пришел начальник службы охраны Пушилина.