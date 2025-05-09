В Харьковской области, недалеко от города Изюм, погибли двое волонтёров. Среди них — британский гуманитарный эксперт и специалист по разминированию Крис Гарретт (позывной Свомпи). Об этом сообщил бывший британский военнослужащий и украинский морпех Шон Пиннер.



По словам Пиннера, трагедия произошла 6 мая. Организация Prevail Humanitarian Aid, основанная Гарреттом, получила известие о том, что он и ещё несколько участников миссии получили тяжёлые ранения. Позднее стало известно, что двое из троих раненых скончались, в том числе сам Гарретт.



«Теперь это подтверждено. Крис погиб. Наши мысли и молитвы — с семьями пострадавших», — написал Пиннер в социальной сети X, отметив, что не может комментировать детали до завершения расследования.



Как сообщает The Telegraph, Гарретт большую часть полномасштабной войны занимался разминированием снарядов и мин, оставленных отступающими российскими войсками. Ранее он прошёл обучение в Мьянме, а затем прибыл в Украину, где присоединился к полку «Азов».



В 2022 году так называемый «суд» оккупационной администрации «ДНР» приговорил его к 14 годам лишения свободы, обвинив в «терроризме».