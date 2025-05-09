Главное за день: Памятник Сталину в Мелитополе. Как прошло 9 мая в оккупации

Политика



Дональд Трамп призвал Россию и Украину к 30-дневному безоговорочному прекращению огня и заявил, что введет санкции, если оно не будет соблюдаться.



На парад в Москву, приуроченный к 80-летию победы над нацизмом, 9 мая прибыли 27 иностранных лидеров. Среди главных гостей главы Кремля Владимира Путина — председатель КНР Си Цзиньпин и президент Сербии Александр Вучич. Также на трибунах в Москве сидели представители частично признанных Абхазии, Южной Осетии и Палестины.



Рядом с Владимиром Путиным посадили двух ветеранов, которые участвовали во Второй мировой войне: 99-летнего Евгения Знаменского из состава 1-го Белорусского фронта и 101-летнего Ивана Мартынушкина, который воевал в составе 1-го Украинского фронта.



Кроме этого, рядом с Путиным сидел участник оккупации Мариуполя — Владислав Головин, морпех 810-й отдельной гвардейской бригады Черноморского флота РФ.



9 мая на оккупированных территориях Украины и в российских городах прошла акция «Бессмертный полк». Уже второй год подряд в акции участвуют люди, которые приносят портреты не родных, погибших во Второй мировой войне, а портреты российских военных и боевиков, погибших на войне против Украины и пропавших без вести.



Общество



«Новая почта» закрывает последнее отделение в городе Константиновке. В этом отделении жители не только отправляли и получали посылки, но и заряжали телефоны, готовили еду, подключались к интернету, чтобы пообщаться с родными, встречались со знакомыми и поддерживали друг друга.



В оккупированном Мелитополе на одной из центральных аллей оккупанты установили памятник Иосифу Сталину.



В оккупированном Донецке открыли железнодорожный вокзал для пассажиров. Вокзал находился в законсервированном состоянии с 2014 года. Оккупационная власть Донецка запустила российские электровозы с несколькими вагонами. Один поезд отправился до станции Успенская, на границе с Ростовской областью. Другой — курсирует между оккупированными Ясиноватой и Дебальцево.



Военнослужащим КНДР, которые воевали в Курской области РФ против Украины, установят памятники.



Боевые действия



Армия РФ в первый день «перемирия» обстреляла Покровск и Константиновку, в результате чего ранены три человека. В Запорожской области в ходе обстрелов погибла женщина.



9 мая российские оккупанты дважды ударили по Константиновке, пострадала женщина. Спасатели завершили разбор завалов на месте частично разрушенного авиаударом 7 мая девятиэтажного дома в Константиновке. Всего в результате удара погиб один человек, еще 14 – получили ранения.



В результате удара российского беспилотника по Чернобыльской АЭС в феврале 2025 года cпециалисты МАГАТЭ зафиксировали около 330 отверстий размером 30–50 см каждое. Повреждения затронули панели из нержавеющей стали, изоляционные материалы и ключевые мембраны, защищающие объект от влаги, воды и воздуха.



Замгубернатора Белгородской области России был ранен в результате атаки беспилотника по зданию правительства области.