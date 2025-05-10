В Кремле придумали еще одну причину не прекращать огонь: «Западное оружие мешает переговорам о перемирии»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что прекращение огня в войне против Украины возможно только при условии остановки поставок вооружений со стороны США и европейских стран.



«Если мы говорим о перемирии, то что делать с оружием, которое ежедневно поступает Украине из США и Европы?», — подчеркнул он в интервью телеканалу ABC News.



По словам Пескова, такие поставки делают невозможным установление настоящего режима прекращения огня. Он выразил опасение, что при продолжении военной помощи Украина может использовать паузу в боевых действиях для перегруппировки, подготовки новых военнослужащих и восстановления подразделений.

Войска России по сравнению с «пасхальным перемирием» не снизили активность в зоне ответственности ОСГВ «Хортица». Об этом сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Виктор Трегубов.



Президент США Дональд Трамп в очередной раз призвал Россию и Украину к 30-дневному безоговорочному прекращению огня и заявил, что введет санкции, если оно не будет соблюдаться.